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Троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359657_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425300-ru.html

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11 мая 2017, 15:27       Комментарии

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА "Новости".
По её словам, в настоящее время в числе фигурантов уголовного дела 10 человек.
"Трём из них - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявлено обвинение в совершении преступлений <...> "террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - заявила она.
Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов и его брат Акрам лишены гражданства России.
Взрыв в Петербургском метрополитене произошёл 3 апреля. В результате теракта погибли 16 человек, включая смертника.

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