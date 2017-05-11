Троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

11 мая 2017, 15:27 Комментарии

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА "Новости".

По её словам, в настоящее время в числе фигурантов уголовного дела 10 человек.

"Трём из них - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявлено обвинение в совершении преступлений <...> "террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - заявила она.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов и его брат Акрам лишены гражданства России.

Взрыв в Петербургском метрополитене произошёл 3 апреля. В результате теракта погибли 16 человек, включая смертника.