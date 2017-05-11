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В Бишкеке открылась выставка национальных изделий Катара

 

Фотографии: kabar.kg

                      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425299-ru.html

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11 мая 2017, 15:25       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В рамках Дней культуры Государства Катар в Кыргызстане 10 мая на площадке театра оперы и балета им. А.Малдыбаева в Бишкеке прошла церемония открытия выставки национальных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
В церемонии открытия принял участи заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Фархад Бекманбетов, заместитель министра культуры и спорта Катара Фалех аль-Аджлан.
В рамках церемонии иностранные гости продемонстрировали участникам традиционный танец с саблями.
Посетителей выставки большой интерес вызвали ювелирные украшения, одежда сувениры и катарские шатры.
Детей на выставке национальных изделий Катара больше всего привлекали деревянные корабли в миниатюре, заслужившие славу в древние времена быстроходных судов Персидского залива.

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