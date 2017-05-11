В Бишкеке открылась выставка национальных изделий Катара

11 мая 2017, 15:25 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В рамках Дней культуры Государства Катар в Кыргызстане 10 мая на площадке театра оперы и балета им. А.Малдыбаева в Бишкеке прошла церемония открытия выставки национальных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

В церемонии открытия принял участи заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Фархад Бекманбетов, заместитель министра культуры и спорта Катара Фалех аль-Аджлан.

В рамках церемонии иностранные гости продемонстрировали участникам традиционный танец с саблями.

Посетителей выставки большой интерес вызвали ювелирные украшения, одежда сувениры и катарские шатры.

Детей на выставке национальных изделий Катара больше всего привлекали деревянные корабли в миниатюре, заслужившие славу в древние времена быстроходных судов Персидского залива.