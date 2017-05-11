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По Кыргызстану ясно, температура воздуха повысится до 32 градусов — прогноз погоды на 12 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425297-ru.html

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Для решения вопросов, связанных с переходом Кыргызстана на ЦТВ, будет создан оперативный штаб

11 мая 2017, 15:23       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +26...+31
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +27...+32
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +27...+32
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +29...+31.

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