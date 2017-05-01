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В гараже бишкекчанина милиционеры обнаружили обрез

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-gara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425295-ru.html

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11 мая 2017, 14:51       Комментарии

В гараже бишкекчанина милиционеры обнаружили обрез. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Сотрудниками милиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в одном из гаражей, расположенных по улице Малдыбаева в Бишкеке, обнаружено переделанное ружьё "ИЖ 18" — обрез, принадлежащий бишкекчанину А.Э.
После проведения необходимых проверок и следственных мероприятий Следственным отделом УВД Октябрьского района будет дана юридическая оценка данному факту.
Кроме того, в Сокулукском районе Чуйской области местный житель Т.У. добровольно выдал милиционерам три патрона калибра 9 мм.

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