11 мая 2017, 14:51 Комментарии

В гараже бишкекчанина милиционеры обнаружили обрез. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудниками милиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в одном из гаражей, расположенных по улице Малдыбаева в Бишкеке, обнаружено переделанное ружьё "ИЖ 18" — обрез, принадлежащий бишкекчанину А.Э.

После проведения необходимых проверок и следственных мероприятий Следственным отделом УВД Октябрьского района будет дана юридическая оценка данному факту.

Кроме того, в Сокулукском районе Чуйской области местный житель Т.У. добровольно выдал милиционерам три патрона калибра 9 мм.