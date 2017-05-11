11 мая 2017, 15:01 Комментарии

Мужчина пожизненно осужден за убийство девушки с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Верховного суда.

По данным ведомства, перед судом предстал Э. уулу К., 1992 года рождения, с неоконченным средним образованием, холост, временно безработный, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с 2016 года, ранее судим.

"27 октября 2016 года Э. уулу К. поджидал у дороги А. кызы А. Встретив ее, он потребовал прогуляться вместе с ним по берегу озера. Он начал угрожать, затем взял камень лежавший на обочине и несколько раз ударил девушку по голове. Потом достал нож и нанес многочисленные удары упавшей без сознания девушке и сбежал с места происшествия преступления. В результате девушка скончалась на месте от полученных ножевых ранений. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Э. уулу К. не страдает психическим заболеванием и дает отчет своим действиям", – говорится в сообщении.

Приговором Иссык-Кульского районного суда Э. уулу К. признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьей "убийство с особой жестокостью" УК КР.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кассационную жалобу Э. уулу К. суд оставил без удовлетворения. Определение суда вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в Верховный суд в установленном законом порядке", – отметили в пресс-службе.