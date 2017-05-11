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Мужчина пожизненно осужден за убийство девушки с особой жестокостью

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425294-ru.html

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11 мая 2017, 15:01       Комментарии

Мужчина пожизненно осужден за убийство девушки с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Верховного суда.
По данным ведомства, перед судом предстал Э. уулу К., 1992 года рождения, с неоконченным средним образованием, холост, временно безработный, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с 2016 года, ранее судим.
"27 октября 2016 года Э. уулу К. поджидал у дороги А. кызы А. Встретив ее, он потребовал прогуляться вместе с ним по берегу озера. Он начал угрожать, затем взял камень лежавший на обочине и несколько раз ударил девушку по голове. Потом достал нож и нанес многочисленные удары упавшей без сознания девушке и сбежал с места происшествия преступления. В результате девушка скончалась на месте от полученных ножевых ранений. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Э. уулу К. не страдает психическим заболеванием и дает отчет своим действиям", – говорится в сообщении.
Приговором Иссык-Кульского районного суда Э. уулу К. признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьей "убийство с особой жестокостью" УК КР.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кассационную жалобу Э. уулу К. суд оставил без удовлетворения. Определение суда вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в Верховный суд в установленном законом порядке", – отметили в пресс-службе.

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