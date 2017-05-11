Как проверить прописку в режиме онлайн

11 мая 2017, 15:11 Комментарии

На портале электронных услуг e.srs.kg появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн, сообщает пресс-служба ГРС.

В ведомстве напомнили, что 1 мая стартовал прием документов на оформление и выдачу идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года.

"Обязательным требованием для получения паспорта является наличие прописки гражданина в базе Государственной регистрационной службы. Если актуальные сведения гражданина имеются в Едином государственном реестре населения, то от него никаких справок или копий документов при заполнении электронной анкеты для получения нового паспорта не требуется. Таким образом, новый онлайн-сервис позволяет гражданам заранее узнать информацию о наличии прописки в базе ЕГРН перед тем, как поехать в Центры обслуживания населения или же отделы паспортно-визовых регистрационных работ. В связи с этим ГРС рекомендует гражданам перед подачей заявления на получение паспорта воспользоваться сервисом по проверке адреса на портале. Услуга предоставляется бесплатно", – говорится в сообщении.

Как проверить наличие адреса регистрации:

<li>В адресной строке набрать адрес Портала электронных услуг ГРС e.srs.kg;</li> <li>На главной странице в разделе "Проверка документов" выбрать "Проверка адреса регистрации".</li>

3. Заполнить поле "ПИН" и отметить "галочкой" поле "Я не робот".

4. При наличии регистрации адреса отобразится следующая информация:

5. При отсутствии регистрации, необходимо обратиться в ЦОН или паспортный стол для регистрации адреса. Регистрация адреса осуществляется вне зависимости от места жительства и пребывания при наличии следующих правоустанавливающих документов:

<li>Ордер или договор купли/продажи, дарения;</li> <li>Паспорт собственника жилого помещения;</li> <li>Согласие собственника жилого помещения.</li> Справочная информация в колл-центре ГРС: 119.