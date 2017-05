"Грешна ли?": Как бишкекская молодежь проверяет партнеров в соцсетях на верность

11 мая 2017, 15:16 Комментарии

Разоблачить в грехах своего возлюбленного теперь можно с помощью социальных сетей. Для этого молодежь придумала группы "Курицы и петухи". Такие сообщества открываются в разных городах, в том числе и в Бишкеке.

Суть подобных сообществ в том, что вы отправляете администратору фотографию девушки или молодого человека и просите опубликовать для того, чтобы узнать информацию о нем или же проверить на "грешки".

В бишкекской группе состоят 9 тыс. 260 человек. Пролистав ленту, можно увидеть, что в основном люди пользуются этим сервисом, чтобы узнать больше информации о понравившемся человеке, однако нередко встречаются попытки проверить на «грешность». Что конкретно имеется виду под этим словом, не уточняется. Учитывая менталитет страны, а также комментарии в группе, можно предположить, что речь идет о девственности. Кстати, проверки на "грешки" можно встретить только по отношению к девушкам.

Администраторами группы являются три девушки. В разделе «Информация» говорится, что группа создана для обсуждения не только свежих новостей молодежи, но и для ведения различных дискуссий.

В разных городах чаще всего такие группы классифицируются на "Курицы" и "Петухи", то есть в различных группах обсуждаются только девушки или парни. Именно с такой борьбы полов и началась вся эта история, в сети появилась группа "Курицы", где молодые люди хвастались своими любовными победами и скидывали фотографии девушек, с которыми им удалось переспать. Женская часть не осталась в долгу и создала группу "Петухи", в которой начали обсуждать парней.

В бишкекской версии таких делений нет, все варятся в одном котле.

"Если вас выложили на стену или в фотоальбом, не паникуйте. Преимущество в том, что парни и девушки состоят в одной группе. Если вы вдруг случайным образом увидели себя в посте, у вас есть возможность отстоять свою честь, в отличие от групп по гендерной классификации. Также Вы можете узнать мнение о себе. Если вас кто-то оскорбил или что-то не устраивает, сообщите администратору", — говорится в заведенных правилах группы.

В обсуждениях встречаются и те, кто заявляют, что знакомы с человеком на фотографии — вместе учились, соседи и так далее. Но чаще всего участники группы просто делают выводы о грешность, судя по тому, насколько красива и накрашена девушка.

После опроса мы выяснили, что увидев в себя в обсуждениях, у людей реакция будет разная.

"Я довольно спокойно к этому отношусь, так как в принципе привык к излишнему, в том числе и негативному, вниманию. Но есть такой момент, что пытаясь просто поднять себе самооценку или настроение, создатели подобных пабликов и особо рьяные фолловеры совершенно не думают о людях. Ладно мне — человеку достаточно взрослому — это побоку, а вот люди более чувствительные и ранимые могут серьезно пострадать. Известно много случаев, когда подростки, а то и дети совершали разные глупости из-за подобной травли. В общем, лично я отношусь ровно, но задумываясь о других, все-таки негативно", — поделился своим мнением с K-News бишкекский фотограф Максим Ногай.

"Я отношусь к таким группам негативно. Это ужасно, когда тебя обсуждают незнакомые люди, и твои личные данные, а также твоя фотография гуляют по таким группам. Я считаю, что это вторжение в частную жизнь! Если бы без моего ведома фотография попала в такую группу, я бы, наверное, подала бы иск", — считает бишкекчанка Перизат Мамуталиева.

Как предполагают российские СМИ, у истоков стояла идея разоблачать девушек, которые встречаются с парнями только ради денег и подарков. Однако со временем суть немного изменилась, появилось, как просто хвастовство "кто с кем переспал", так и романтики, которые таким образом пытаются найти контакты и информацию о понравившейся девушке.

Давать информацию о человеке участники группы готовы безвозмездно, однако самые «щедрые» готовы за достоверную информацию закинуть 200 единиц на баланс. Некоторые нашли способ зарабатывать на этом.

По запросы в поисковике "Курицы и Петухи" ВКонтакте выдает 7 тысяч 662 результата.

Самой скандальной стала группа "Курицы НН" Нижнего Новгорода. Сообщество с 70 тыс. подписчиков закрыли с пометкой "Оскорбление личности". Интернет-группой заинтересовались правоохранительные органы в связи с жалобами девушек, чьи фото были размещены в группе.