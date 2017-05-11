Юрист: Услуги суррогатного материнства в Кыргызстане стоят $25-30 тыс.

11 мая 2017, 15:04 Комментарии

Чаще всего услугами кыргызстанских суррогатных матерей пользуются граждане Казахстана. Об этом K-News рассказал юрист Рустам Абдурауфов.

По его словам, поскольку в Кыргызстане действует закон, разрешающий суррогатное материнство, к кыргызстанкам довольно часто обращаются с соответствующими предложениями.

"В моей практике чаще всего обращаются за такими услугами казахстанцы. Они приезжают сюда, находят суррогатную мать, которая во время беременности проживает здесь", — рассказал он.

Стоимость расходов на одну суррогатную мать – $5 тыс. на 9 месяцев. "Средняя стоимость услуги за вынашивание ребенка (не считая расходы) — $20-30 тыс. Это достаточно хорошая сумма, и некоторые наши девушки соглашаются. Почему большинство из Казахстана? Наверное, играет роль единые корни. К тому же проще, когда суррогатная мать находится за границей, поскольку у себя в Казахстане «заказчики» стараются не пользоваться подобного рода услугами. Тем не менее, при суррогатном материнстве все документы законны. Роддом официально выдает свидетельство о рождении ребенка уже на фактических родителей ребенка. То есть не на имя той, которая рожала, а на ту, которая заключила контракт. По этой справке берут свидетельство о рождении и увозят его", — пояснил юрист.

Абдурауфов считает, что услуги суррогатного материнства не должны шокировать общественность, так как это обычная практика. Адвокат добавил, что в его практике суррогатные матери не оставляли у себя детей, так как это обходится им дорого.

"Если сама суррогатная мать захочет забрать ребенка, то она должна будет оплатить штраф в двойном объеме. То есть, стоимость услуги женщины $25 тыс. Соответственно, если она захочет оставить ребенка, то должна будет заплатить штраф $50 тыс. В моей практике не было такого, чтобы суррогатные матери возвращали ребенка себе. Бывали такие случаи, когда после родов сразу уносили ребенка, не отдавая суррогатной матери. Даже если потом суррогатная мать захочет вернуть этого ребенка, то закон о суррогатном материнстве не позволит доказать, что именно она — мать ребенка", — заключила она.