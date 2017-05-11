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Скоро отпуск. Где и как отдохнуть недорого и комфортно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359632_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425290-ru.html

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10 мыслей о некомфорте, лени и страхах блогера Азизы Мурзашовой

11 мая 2017, 14:40       Комментарии

Близится пора отпусков, всего через три недели уже наступит лето. Готовь сани летом, гласит известная пословица, но в нашем случае - плавки весной. Ведь планирование отпуска и места комфортного времяпрепровождения лучше начинать за месяцы до заветного путешествия.
"ВБ" решил собрать самые популярные и недорогие места для заграничной поездки и запоминающегося отдыха.
Кыргызстанские туристы проложили маршруты во многие страны ближнего и дальнего зарубежья. Популярные туристические направления - Турция, Египет, Греция. В последние годы активно развивается отдых в странах Европы, но отсутствие обилия теплых пляжей на территории, например, Восточной Европы отпугивает путешественников. Поэтому необходимо взвесить все "за" и "против" и определиться, чего вы хотите от отдыха.
Солнце, пляж и море
Если в преддверии отпуска вы грезите о море и золотистом пляже, то можно отправиться в Турцию. Цены начинаются от 400 долларов за одного человека - это зависит от количества звезд, присвоенных отелю, в котором вы остановитесь.
Туроператоры предлагают множество горящих предложений, в стоимость которых всё включено: и перелет, и проживание, и питание. Раскошелиться нужно будет только на сувениры и экскурсии по желанию. Если вы не любите сидеть на одном месте, то можно выбрать туры по пляжам Турции, они, конечно, подороже, но и увидеть вы сможете гораздо больше.
За те же деньги можно отправиться в ОАЭ, но стоит учесть, что для поездки кыргызстанцам нужна виза. Шесть ночей в трехзвездочном отеле Арабских Эмиратов обойдется примерно в 400 долларов с человека.
А вот посмотреть на египетские пирамиды выйдет дороже. Стоимость недельного тура для одного человека составит около 550 долларов США плюс изготовление визы.
Европа
Если вас не привлекают пляжные города, а хочется чего-то более прохладного с большим количеством экскурсий, то страны Европы - лучший выбор. Сейчас путешествия туда стали достаточно дешевыми, вопрос только в получении визы.
В Старом Свете можно посетить множество старинных городов, достопримечательностей и различных экскурсий. Стоит помнить и о том, что в Европе есть шанс попасть на выступления мировых звезд эстрады - в летний период они активно гастролируют. Например, будущим летом в Германии выступят Робби Уильямс, U2, Стинг и Depeche Mode. Тур на 7 дней в Германию и Чехию обойдется примерно в 600 долларов, включая отель с тремя звездами и экскурсии.
Туроператоры также предлагают туры по Испании и Португалии, Чехии и Франции, Италии и Франции. Их преимущество в том, что за одну поездку вы увидите сразу несколько стран.
Впечатления от таких путешествий просто незабываемые, а цена не сильно кусается. В среднем туры по Европе будут стоить в пределах 750 долларов с человека.
Без посредников
Если же вы планируете отправиться в путешествие без помощи агентств, то стоит тщательно спланировать свой маршрут. В первую очередь проверить, нужна ли виза для поездки в ту или иную страну.
После этого стоит спланировать маршрут путешествия, отметить все места, которые хотите посетить. Большим преимуществом будет, если вы заранее забронируете отель или хостел. Кстати, в той же Европе хостелы и гостевые дома сейчас достаточно распространенное явление - провести ночь там можно за копейки. Но если хочется комфорта и беззаботности, стоит обращать внимание на отели, которым присвоено не менее трех звезд.
Билеты на авиаперелеты лучше купить заранее. Чем раньше, тем дешевле они вам обойдутся.

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