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Адвокат: Сегодня Верховный суд закончит рассматривать дело MegaCom

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359653_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425289-ru.html

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11 мая 2017, 14:45       Комментарии

В Верховном суде началось рассмотрение надзорной жалобы адвокатов по уголовному делу в отношении экс-директора компании MegaCom Азамата Мурзалиева, его бывшего советника Алмазбека Абекова и главы фирмы ОсОО "Новострой Сервис" Аман уулу Кенжебека. Об этом сегодня, 11 мая, "ВБ" сообщил адвокат Абекова Абаз Мамбетакунов.
По его словам, процесс должен был начаться еще в апреле, однако заседания откладывали по разным причинам.
"Заседания в Верховном суде начались вчера. Сегодня процесс продолжился. Большая часть дела рассмотрена. Сегодня судебная коллегия, возможно, вынесет окончательное решение", - сказал Мамбетакунов.
Напомним, Первомайский районный суд приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Срок заключения под стражей ему будет исчисляться с 31 января 2012 года. Один день под стражей засчитывается за два. А срок нахождения под домашним арестом - два дня за один. В пользу сотового оператора с него взыскали 91 млн 937 тыс. 216 сомов.
Аман уулу Кенжебека приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывание наказания - в колонии усиленного режима.
Азамат Мурзалиев приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания ему назначили в колонии усиленного режима. Мера пресечения под домашним арестом ему была изменена. Он был взят под стражу в зале суда. В пользу компании MegaCom суд постановил взыскать 22 млн 284 тысячи.
Адвокаты подсудимых подали апелляцию в Бишкекский городской суд, однако он оставил приговор в силе.

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