Адвокат: Сегодня Верховный суд закончит рассматривать дело MegaCom

11 мая 2017, 14:45 Комментарии

В Верховном суде началось рассмотрение надзорной жалобы адвокатов по уголовному делу в отношении экс-директора компании MegaCom Азамата Мурзалиева, его бывшего советника Алмазбека Абекова и главы фирмы ОсОО "Новострой Сервис" Аман уулу Кенжебека. Об этом сегодня, 11 мая, "ВБ" сообщил адвокат Абекова Абаз Мамбетакунов.

По его словам, процесс должен был начаться еще в апреле, однако заседания откладывали по разным причинам.

"Заседания в Верховном суде начались вчера. Сегодня процесс продолжился. Большая часть дела рассмотрена. Сегодня судебная коллегия, возможно, вынесет окончательное решение", - сказал Мамбетакунов.

Напомним, Первомайский районный суд приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Срок заключения под стражей ему будет исчисляться с 31 января 2012 года. Один день под стражей засчитывается за два. А срок нахождения под домашним арестом - два дня за один. В пользу сотового оператора с него взыскали 91 млн 937 тыс. 216 сомов.

Аман уулу Кенжебека приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывание наказания - в колонии усиленного режима.

Азамат Мурзалиев приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания ему назначили в колонии усиленного режима. Мера пресечения под домашним арестом ему была изменена. Он был взят под стражу в зале суда. В пользу компании MegaCom суд постановил взыскать 22 млн 284 тысячи.

Адвокаты подсудимых подали апелляцию в Бишкекский городской суд, однако он оставил приговор в силе.