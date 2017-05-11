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Иссык-Куль занял второе место по популярности у россиян

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425286-ru.html

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11 мая 2017, 14:34       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Иссык-Куль стал вторым по популярности курортом у российских туристов на пространстве СНГ, сообщается в рейтинге аналитического агентства "ТурСтат".
В первую пятерку курортов стран Содружества, пользующихся спросом у россиян, вошли: Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения). Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
По сведениям агентства, на курорте Боровое российские туристы отдыхают в среднем 12 дней, на Иссык-Куле - 10, на озере Нарочь - восемь, в Ленкорани - семь, а на Севане - три.
Средний бюджет отдыха на Иссык-Куле составляет порядка 75 долларов в сутки. Местные курорты предпочитают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Московской области.

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