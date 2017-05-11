Иссык-Куль занял второе место по популярности у россиян

11 мая 2017, 14:34 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Иссык-Куль стал вторым по популярности курортом у российских туристов на пространстве СНГ, сообщается в рейтинге аналитического агентства "ТурСтат".

В первую пятерку курортов стран Содружества, пользующихся спросом у россиян, вошли: Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения). Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По сведениям агентства, на курорте Боровое российские туристы отдыхают в среднем 12 дней, на Иссык-Куле - 10, на озере Нарочь - восемь, в Ленкорани - семь, а на Севане - три.

Средний бюджет отдыха на Иссык-Куле составляет порядка 75 долларов в сутки. Местные курорты предпочитают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Московской области.