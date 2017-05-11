Кандидат-коррупционер, или Получит ли Текебаев в тюрьме больше голосов

11 мая 2017, 14:05 Комментарии

В партии "Ата Мекен" не скрывают того, что единственная их цель - выдвижение Текебаева кандидатом в президенты. Таким образом Кыргызстан может стать первой, настолько демократической страной, где в борьбе за пост главы государства будет принимать участие подозреваемый в тяжких коррупционных преступлениях.

Это, конечно, личное дело социалистов - выбрать для себя оптимальный вариант защиты. Однако первая часть их плана по созданию своему лидеру образа мученика, страдающего за свои взгляды, уже потерпело фиаско. Как ни пытались атамекеновцы через прикормленные и прозападные СМИ преподнести все так, что Текебаев стал жертвой репрессий со стороны власти, в эту ложь ни один здравомыслящий человек так и не поверил. И первым явным доказательством вины лидера "Ата Мекена" стал его отказ опровергнуть показания российского бизнесмена Маевского на детекторе лжи. Кстати, и Шыкмаматов с Саляновой старательно обходят этот вопрос, что хоть и косвенно, но достаточно красноречиво говорит о том, что взятка в миллион долларов за содействие в передаче активов и рычагов управления MegaCom была. Так что не лепится образ мученика из одиозной фигуры, ко всему прочему подозреваемой еще и в мародерствах.

Ко всему прочему "поплыли" и атамекеновские адвокаты, которые потребовали от Генпрокуратуры привлечь к ответственности за дачу взятки Текебаеву бизнесмена Маевского. То есть факт преступных деяний никто уже и не пытается ни оспаривать, ни опровергать. Началась тактическая игра с попыткой переложить часть ответственности со взяткополучателя на взяткодателя. При этом опять-таки нужно доказывать, что Текебаеву едва ли не насильно всучили миллион и долго уговаривали принять щедрый подарок. Хотя, судя по тому, что рассказывал Маевский в своих интервью, все было наоборот, и именно засланные Текебаевым люди обхаживали российского магната, склоняя к неофициальной, но очень "выгодной сделке". Опять-таки все эти версии можно было проверить на детекторе лжи, но лидер "Ата Мекена" боится этого аппарата как огня. А как обманешь умную, не берущую взяток машинку, это ведь не народ, которому можно лгать от выборов к выборам.

Вой атамекеновцев о политических репрессиях уже всем изрядно надоел. Чем чаще и больше Шыкмаматов и Салянова вещают о расправах и преследованиях за инакомыслие, тем сильнее к ним отвращение в обществе. Все ведь понимают, что будь в словах депутатов "Ата Мекена" хотя бы десятая часть правды, их бы самих уже давно посадили. А так подозреваемые в мошенничестве и аферах представители парламентской фракции находятся всего-навсего под подпиской о невыезде. Выступают на заседаниях, продолжают плести интриги и организовывать митинги. Как-то уж слишком вальяжно чувствуют себя в роли жертвы авторитарного режима. И что очень показательно, все авторитетные зарубежные организации и демократические институты по поводу ареста Текебаева и атамекеновских воплей не сделали ни одного официального заявления. Даже постоянные иностранные грантодатели осознают, что политическая коррупция - это тяжкое преступление.

Недавно в интервью одной из местных газет Шыкмаматов задал новый посыл, из которого стало очевидно, что атамекеновцы поставили перед собой задачу минимум - добиться участия подозреваемого в коррупции деятеля в выборах на пост главы государства. "Они не успеют осудить Текебаева. Придется зарегистрировать его кандидатуру. Даже за решеткой он станет кандидатом в президенты. Увидите, в тюрьме он наберет больше голосов, чем на свободе", - поделился своими размышлениями Шыкмаматов.

Весьма и весьма сомнительные утверждения исполняющего обязанности лидера "Ата Мекена" - той партии, которая со скрипом прошла в парламент и с треском проиграла по всей стране последние выборы в местные кенеши. В реальных же условиях Текебаев, где бы он не находился, - на воле, в тюрьме или в бегах, получил бы приблизительно одинаковый результат. Вне всякого сомнения его поддержат родственники, зависимые от него сотрудники и небольшая часть электората, которую, может быть, удастся подкупить. Вот и вся народная любовь. Ее широту и размах все прекрасно видели на митингах в поддержку Текебаева. На них редко выходит больше сотни человек с учетом привлеченных граждан с биржи труда.

А в общем идея Шыкмаматова об участии Текебаева в выборах президента в перспективе может оказаться даже полезной для страны. К началу регистрации кандидатов суды первой и второй инстанций, вероятнее всего, завершатся или будут в самом разгаре. То есть кыргызстанцы будут иметь достаточно информации о коррупционных преступлениях, совершенных атамекеновцами и их лидером. "В Кыргызстане кандидат, подозреваемый в коррупции, борется за пост президента", - скорее всего, так напишут в иностранных СМИ и в очередной раз прославят нашу страну на весь мир.

Понятно, что положение в "Ата Мекене" бедственное и с идеями там далеко не все в порядке, но хотя бы элементарные вещи понимать нужно. Денег на выборы ни под партию, ни под Текебаева уже никто не даст. Отвернулись от коррупционеров и мошенников инвесторы. Вкладывать свои деньги в сомнительную избирательную компанию, естественно, никто не будет. С нулевым бюджетом и безнадежно низким рейтингом на выборах президента делать нечего. А по большому счету сначала от уголовщины нужно отмыться, а уже потом заниматься высокой политикой.