"Актерская игра" - как в Бишкеке пешеход попытался стать жертвой ДТП

11 мая 2017, 14:08 Комментарии

На просторах социальной сети Facebook появился видеоролик. На нем молодой человек попытался прыгнуть под колеса движущихся автомобилей. Действие происходит на правительственной трассе.

В описании данного ролика говорится: "Автоподстава "Наезд на пешехода" в Бишкеке. Актерское мастерство на высоте". Преследовал ли главный герой какую-то корыстную цель, не указывается. Впрочем, пользователи окрестили персонажа, инициирующего ДТП, неудачным актером.

Был ли это розыгрыш или действительно, как считают пользователи соцсети, парень решил заработать на несчастном случае, неизвестно. Однако на кадрах видно, что молодой человек до последнего момента играет пострадавшего от наезда человека.