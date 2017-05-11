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Градоначальник проинспектировал строительство дорог и мостов в столице

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359651_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425283-ru.html

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11 мая 2017, 14:14       Комментарии

Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов посетил Октябрьский район и ознакомился с ходом строительства мостов и дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Так, градоначальник проинспектировал улицы Медерова-Токтоналиева, а также Достоевского от улицы Ахунбаева до Льва Толстого.
Далее мэр столицы посетил объекты по строительству мостов через реку Аламедин по улице Токомбаева в 12-м микрорайоне и по ул. Л. Толстого - Виноградной.
В ходе объезда мэр поручил всем ответственным службам завершить работы качественно и в запланированные сроки.

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