Градоначальник проинспектировал строительство дорог и мостов в столице

11 мая 2017, 14:14 Комментарии

Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов посетил Октябрьский район и ознакомился с ходом строительства мостов и дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Так, градоначальник проинспектировал улицы Медерова-Токтоналиева, а также Достоевского от улицы Ахунбаева до Льва Толстого.

Далее мэр столицы посетил объекты по строительству мостов через реку Аламедин по улице Токомбаева в 12-м микрорайоне и по ул. Л. Толстого - Виноградной.

В ходе объезда мэр поручил всем ответственным службам завершить работы качественно и в запланированные сроки.