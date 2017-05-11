Катарские шатры и ювелирные украшения показали бишкекчанам

11 мая 2017, 14:13 Комментарии
Накануне в рамках Дней культуры Катара на площадке Театра оперы и балета им. А.Малдыбаева прошла церемония открытия выставки национальных изделий, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Иностранные гости продемонстрировали участникам традиционный танец с саблями.
"Посетителей выставки большой интерес вызвали ювелирные украшения, одежда сувениры и катарские шатры. Детей на выставке национальных изделий Катара больше всего привлекали деревянные корабли в миниатюре, заслужившие славу в древние времена быстроходных судов Персидского залива", – говорится в сообщении.
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