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Катарские шатры и ювелирные украшения показали бишкекчанам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/katars...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425282-ru.html

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Ч.Турсунбеков: "Необходимо поддержать отечественное производство ювелирной отрасли"

11 мая 2017, 14:13       Комментарии

Накануне в рамках Дней культуры Катара на площадке Театра оперы и балета им. А.Малдыбаева прошла церемония открытия выставки национальных изделий, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Иностранные гости продемонстрировали участникам традиционный танец с саблями.
"Посетителей выставки большой интерес вызвали ювелирные украшения, одежда сувениры и катарские шатры. Детей на выставке национальных изделий Катара больше всего привлекали деревянные корабли в миниатюре, заслужившие славу в древние времена быстроходных судов Персидского залива", – говорится в сообщении.
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