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#NewBishkek: экзотические саженцы Elite House зацветут фиолетовым цветом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359647_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425281-ru.html

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11 мая 2017, 13:38       Комментарии

В Бишкеке было высажено более 90 саженцев декоративного дерева - павловнии. Сотрудники одной из крупных cтроительных компаний - Elite House - украсили экзотическими деревьями район пересечения улиц Бакаева и Льва Толстого.
Инициатива состоялась в рамках проекта #NewBishkek при содействии Агентства развития города. Автор и победитель проекта в номинации "Экология" - Назгуль Дюшенбиева.
В эти выходные команда победителя проекта Green Bishkek, представители мэрии и Агентства развития города, а также сотрудники Elite House вышли на посадку павловнии. Кстати, во время цветения павловния превращается в огромный букет сапфировых, фиолетовых цветов. Как отмечают сотрудники строительной компании, даже их саженцы будут цвести фиолетовым цветом бренда.
"Растение очень красиво цветет до шести недель и имеет массу полезных свойств. Павловния не просто цветет, а медоносит. Это дерево используется в медицине, также при изготовлении музыкальных инструментов, мебели, в строительстве домов. Но мы высаживаем, безусловно, для озеленения города и красоты. Преимущество его в том, что дерево быстрорастущее. К тому же останавливает эрозию почвы и противостоит ветрам. Напомним, запуск конкурса #NewBishkek состоялся в июле 2016 года, в котором приняли участие свыше 100 проектов. Победители определены в номинациях "Экология", "Инфраструктура" и "Визуальный облик". Проекты победителей реализуются при финансовой поддержке строительной компании Elite House", - делится преимуществами посадок победитель проекта Назгуль Дюшенбиева.
"Конкурс #NewBishkek мы организовали совместно с Агентством развития города с целью привлечения активных горожан к решению актуальных городских задач, предоставления возможности участия в процессах развития столицы, - отметил основатель и генеральный директор СК Elite House Тимур Файзиев. - Наша социальная инициатива - это реальный шанс преобразить столицу, повлиять на ее облик, повысить туристическую привлекательность городской среды. Забота о нашем городе - это ответственность каждого из нас!"
Справка:
Строительная компания Elite House занимается возведением многоэтажных домов и бизнес–центров премиум и бизнес-класса. На сегодня компания располагает четырьмя крупными объектами: "Триумф Стиль", "Максимум Плюс", "Южный парк", "Ала-Тоо". Более подробную информацию о компании можно найти на сайте: www.elitehouse.kg и получить по телефону (0559) 99–99–99.
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