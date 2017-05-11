11 мая 2017, 14:03 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В Кыргызстане пройдет чемпионат Азии по снукеру, сообщил генеральный секретарь кыргызской федерации снукера Шайырбек Маматокторов.

По его словам, в Катаре на 33-м заседании Международной федерация бильярда и снукера (IBSF) было принято решения впервые в Кыргызстане провести чемпионат Азии по снукеру.

"Соответствующее предложение внесено на рассмотрение в Правительство Кыргызстана, точнее в Госкомспорт при правительстве. После подписания сторонами регламента чемпионата, данное мероприятие будет реализовано. Предварительные даты чемпионата с 29 июня по 5 июля", - отметил Ш.Маматокторов.