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В Кыргызстане пройдет чемпионат Азии по снукеру

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425278-ru.html

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11 мая 2017, 14:03       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В Кыргызстане пройдет чемпионат Азии по снукеру, сообщил генеральный секретарь кыргызской федерации снукера Шайырбек Маматокторов.
По его словам, в Катаре на 33-м заседании Международной федерация бильярда и снукера (IBSF) было принято решения впервые в Кыргызстане провести чемпионат Азии по снукеру.
"Соответствующее предложение внесено на рассмотрение в Правительство Кыргызстана, точнее в Госкомспорт при правительстве. После подписания сторонами регламента чемпионата, данное мероприятие будет реализовано. Предварительные даты чемпионата с 29 июня по 5 июля", - отметил Ш.Маматокторов.

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