В Кыргызстане может появиться Пик Сталина

11 мая 2017, 13:32 Комментарии

С инициативой присвоить имя Иосифа Сталина одной из вершин в Кыргызстане выступила группа ветеранов альпинистского спорта и журналистики КР. Об этом сообщают местные СМИ.

В преддверии Дня победы группа альпинистов совершила восхождение на безымянный пик, где установили портрет генсека.

Сообщается, что вершина, которой планируют присвоить имя Сталина, расположена всего в 100 км от Бишкека — на территории Панфиловского района Чуйской области. Высота пика — около 4 тыс. 200 метров над уровнем моря.

«Идея восхождения на пик и последующего присвоения ему имени Иосифа Сталина появилась более тридцати лет назад, — рассказывает один из участников восхождения Эркин Туралиев. — Тогда я услышал, что в 1943 году группа фашистских альпинистов подняла флаг нацистской Германии над Эльбрусом. Чуть позже уже советские альпинисты покорили самый высокий пик Тянь-Шаня и предложили назвать его в честь Сталина. Однако в Кремле эту идею не одобрили, указав, что с захватчиками воюет весь народ. Тогда вершину назвали пиком Победы».

В данное время инициативная группа готовит официальное обращение к руководству страны с просьбой поддержать их идею. В ближайшие дни документ обещают передать в Аппарат президента республики.