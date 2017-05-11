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В Кыргызстане может появиться Пик Сталина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425276-ru.html

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11 мая 2017, 13:32       Комментарии

С инициативой присвоить имя Иосифа Сталина одной из вершин в Кыргызстане выступила группа ветеранов альпинистского спорта и журналистики КР. Об этом сообщают местные СМИ.
В преддверии Дня победы группа альпинистов совершила восхождение на безымянный пик, где установили портрет генсека.
Сообщается, что вершина, которой планируют присвоить имя Сталина, расположена всего в 100 км от Бишкека — на территории Панфиловского района Чуйской области. Высота пика — около 4 тыс. 200 метров над уровнем моря.
«Идея восхождения на пик и последующего присвоения ему имени Иосифа Сталина появилась более тридцати лет назад, — рассказывает один из участников восхождения Эркин Туралиев. — Тогда я услышал, что в 1943 году группа фашистских альпинистов подняла флаг нацистской Германии над Эльбрусом. Чуть позже уже советские альпинисты покорили самый высокий пик Тянь-Шаня и предложили назвать его в честь Сталина. Однако в Кремле эту идею не одобрили, указав, что с захватчиками воюет весь народ. Тогда вершину назвали пиком Победы».
В данное время инициативная группа готовит официальное обращение к руководству страны с просьбой поддержать их идею. В ближайшие дни документ обещают передать в Аппарат президента республики.

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