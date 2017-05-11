В центре Бишкека снесли "замаскированный" незаконный дом

11 мая 2017, 13:30 Комментарии

Сегодня, 11 мая, в центре Бишкека на пересечении улиц Сыдыкова и Тыныстанова Управление землепользования и строительства мэрии столицы снесло незаконный двухэтажный дом.

Строение находилось вблизи школы, что заметно усложнило процедуру демонтажа. Спецтехника могла проехать только по узкому проулку между учебным учреждением и теплотрассой.

Незаконно построенная двухэтажка благодаря своему местонахождению не попадает в поле зрения, и если бы не инвентаризация земельных участков, не исключено, что ее бы еще долгое время не замечали. Однако сейчас она подлежит сносу.

"На улице Сыдыкова, 95 был построен двухэтажный дом без разрешительных документов. Нами были выданы предписания и протокол, и в данный момент мы исполняем решение суда о сносе. Здесь расположена муниципальная территория, хозяин построил дом без разрешительных документов", - сказал начальник Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека Иманакун уулу Талант.

Сколько времени займет снос здания, неизвестно, так как большая часть работ будет делаться вручную. Массивный бульдозер не сможет попасть на участок, а вход в огород со двора ограничен двумя полуметровыми проходами, а вдоль забора находятся трубы теплосети.

По сообщению судоисполнителей, они предупреждали и владельца, и его представителей о дате демонтажа, но те проигнорировали это. И только сегодня появился некий родственник, убеждающий, что у них есть документы. Однако затем он ушел, оставив дом на растерзание спецтехники и рабочим.

"Управление землепользования обратилось в суд об изменении исполнения решения суда. Так как первоначально было вынесено предписание о самостоятельном сносе здания владельцем. Но собственник это не исполнил, Управление землепользования обратилось в суд об изменении способа ликвидации постройки. Первомайский районный суд предоставил Управлению землепользования право исполнить решение по сносу незаконно построенного жилого дома. После чего нами были приглашены милиция, назначенные судом представители гражданина Караева - Болотов Азамат Кадырбаевич и УЗС мэрии. О назначенном на сегодня сносе все знали", - сказал и.о. старшего судебного исполнителя Первомайского района Бишкека Курманбек уулу Талант.