В топ-5 курортов СНГ у российских туристов Иссык-Куль занял второе место

11 мая 2017, 13:33 Комментарии

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные курорты для отдыха российских туристов в странах СНГ летом 2017 года.

И в первую пятерку попали Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан и Армения.

В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения).

Рейтинг составлен по данным анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, на курорт Боровое российские туристы бронируют отдых в среднем на 12 дней, на озеро Иссык-Куль - на 10 дней, на озеро Нарочь - на 8 дней, в Ленкорань - на 7 дней, а на озеро Севан - на 3 дня.

Туристический бюджет отдыха на озере Иссык-Куль составит в среднем 75 долларов в сутки. На Иссык-Куль из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Московской области.

Топ-5 самых популярных курортов стран СНГ:

1. Боровое (Казахстан);

2. Иссык-Куль (Кыргызстан);

3. Нарочь (Беларусь);

4. Ленкорань (Каспийское море, Азербайджан);

5. Севан (Армения).