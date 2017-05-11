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Замглавы Минтранса проинспектировал ямочный ремонт на автодороге Бишкек-Кара-Балта

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/zamglavy-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425273-ru.html

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11 мая 2017, 13:08       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев 10 мая проинспектировал работу по проведению ямочного ремонта на автодороге Бишкек-Кара-Балта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
По их данным, с улучшением погодных условий началась интенсивная работа по проведению ямочного ремонта.
По словам директора Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР Арстана Ибраева, на участке Бишкек-Кара-Балта с 9 по 15 км, который не попал под реабилитацию, ведутся работы по ямочному ремонту.
"На сегодняшний день на данном участке вырезано большими картами 10 тыс 640 квадратных метров дороги, из них на 4 тыс 125 квадратных метров уложено асфальтобетонное покрытие. Также отдельно выполнен на 3 тыс 969 квадратов ямочный ремонт", - сказал он.
Кроме этого, на участке дороги Бишкек-Кара-Балта начиная с 15,9-61 км, переданный под реабилитацию компании "Чайна Рейлвей", идет ямочный ремонт. А с 61 по 82 км ямочный ремонт завершен. Этот участок расположен в населенных пунктах в Сокулукского района.
Также до 15 мая будет проводиться ямочный ремонт в селе Беловдское.

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