Замглавы Минтранса проинспектировал ямочный ремонт на автодороге Бишкек-Кара-Балта

11 мая 2017, 13:08 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев 10 мая проинспектировал работу по проведению ямочного ремонта на автодороге Бишкек-Кара-Балта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По их данным, с улучшением погодных условий началась интенсивная работа по проведению ямочного ремонта.

По словам директора Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР Арстана Ибраева, на участке Бишкек-Кара-Балта с 9 по 15 км, который не попал под реабилитацию, ведутся работы по ямочному ремонту.

"На сегодняшний день на данном участке вырезано большими картами 10 тыс 640 квадратных метров дороги, из них на 4 тыс 125 квадратных метров уложено асфальтобетонное покрытие. Также отдельно выполнен на 3 тыс 969 квадратов ямочный ремонт", - сказал он.

Кроме этого, на участке дороги Бишкек-Кара-Балта начиная с 15,9-61 км, переданный под реабилитацию компании "Чайна Рейлвей", идет ямочный ремонт. А с 61 по 82 км ямочный ремонт завершен. Этот участок расположен в населенных пунктах в Сокулукского района.

Также до 15 мая будет проводиться ямочный ремонт в селе Беловдское.