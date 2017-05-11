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Иссык-Куль вошел в топ-5 курортов СНГ, популярных у российских туристов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/issyk-kul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425272-ru.html

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Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль

Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль

11 мая 2017, 13:16       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Озеро Иссык-Куль вошло в топ-5 курортов СНГ, популярных у российских туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат, которое определило самые популярные курорты для отдыха российских туристов в странах СНГ летом 2017 года.
Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении.
В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения).
Рейтинг составлен по данным анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
По данным ТурСтат, на курорт Боровое российские туристы бронируют отдых в среднем на 12 дней, на озеро Иссык-Куль - на 10 дней, на озеро Нарочь - на 8 дней, в Ленкорань - на 7 дней, а на озеро Севан - на 3 дня.
Туристический бюджет отдыха на озере Иссык-Куль составит в среднем 75 долларов в сутки. На Иссык-Куль из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Московской области.
Топ-5 самых популярных курортов стран СНГ:
Боровое (Казахстан)
Иссык-Куль (Кыргызстан)
Нарочь (Беларусь)
Ленкорань (Каспийское море, Азербайджан)
Севан (Армения)

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