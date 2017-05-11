Иссык-Куль вошел в топ-5 курортов СНГ, популярных у российских туристов

11 мая 2017, 13:16 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Озеро Иссык-Куль вошло в топ-5 курортов СНГ, популярных у российских туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат, которое определило самые популярные курорты для отдыха российских туристов в странах СНГ летом 2017 года.

Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении.

В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения).

Рейтинг составлен по данным анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, на курорт Боровое российские туристы бронируют отдых в среднем на 12 дней, на озеро Иссык-Куль - на 10 дней, на озеро Нарочь - на 8 дней, в Ленкорань - на 7 дней, а на озеро Севан - на 3 дня.

Туристический бюджет отдыха на озере Иссык-Куль составит в среднем 75 долларов в сутки. На Иссык-Куль из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Московской области.

Топ-5 самых популярных курортов стран СНГ:

Боровое (Казахстан)

Иссык-Куль (Кыргызстан)

Нарочь (Беларусь)

Ленкорань (Каспийское море, Азербайджан)

Севан (Армения)