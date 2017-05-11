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На заседании Совета глав правительств СНГ в Казани будут рассмотрены 12 вопросов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425271-ru.html

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11 мая 2017, 13:15       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков26 мая примет участие в очередном заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ, которое состоится в Казани. Как сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева, проект повестки дня состоит из 12 пунктов. На подписание планируется внести 5 проектов соглашений в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции, повышению квалификации специалистов в области картографии и кадастра, защиты интеллектуальной собственности.
Кроме того, ожидается, что главы делегаций одобрят ряд проектов документов, касающихся вопросов обеспечения транспортной безопасности на территории стран СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении.

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