Иссык-Куль вошел в топ-3 курортов СНГ, популярных у российских туристов

11 мая 2017, 12:50 Комментарии

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные курорты для отдыха российских туристов в странах СНГ летом 2017 года.

Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении.

"В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Ленкорань (Азербайджан) и Севан (Армения). Рейтинг составлен по данным анализа данных систем онлайн-бронирования отелей. На курорт Боровое российские туристы бронируют отдых в среднем на 12 дней, на озеро Иссык-Куль — 10 дней, на озеро Нарочь — 8 дней, в Ленкорань — 7 дней, а на озеро Севан — 3 дня. Туристический бюджет отдыха на озере Иссык-Куль составит в среднем $75 в сутки. На Иссык-Куль из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Московской области", – говорится в сообщении.