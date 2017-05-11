Мэр столицы Албек Ибраимов проинспектировал строительство мостов и дорог в Бишкеке

11 мая 2017, 13:18 Комментарии

Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов посетил Октябрьский район, ознакомился с ходом строительства мостов и дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник проинспектировал строительство дорог по улицам Медерова-Токтоналиева, а также Достоевского от улицы Ахунбаева до ул. Льва Толстого.

Далее мэр столицы посетил объекты по строительству мостов через реку Аламедин по улице А. Токомбаева в 12-м микрорайоне и по улицам Л. Толстого — Виноградная.

В ходе объезда мэр поручил всем ответственным службам за строительство дорог и мостов завершить работы качественно и в запланированные сроки.

В объезде приняли участие вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев, глава Октябрьского района Нурбек Курманбеков, а также начальники городских служб и структурных подразделений мэрии.

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