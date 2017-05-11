Алмазбек Атамбаев: Последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов

11 мая 2017, 12:26 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 11 мая, обсудил с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым ход работы по оказанию помощи людям в селах Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба президента.

Сооронбай Жээнбеков рассказал о проводимой госорганами работе по устранению последствий природных катаклизмов и оказанию помощи пострадавшим в селах Узгенского и Чон-Алайского районов.

"В частности, по словам главы правительства, люди, чьи дома пострадали в результате землетрясений, переселены в безопасные места и обеспечены временным жильем. Принимаются меры по восстановлению социальных объектов, пострадавших во время стихии, оценивается причиненный ущерб, людям оказывается помощь в восстановлении домов. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что правительству нужно усилить меры по оказанию помощи людям, обеспечить своевременное выполнение всех восстановительных работ", – говорится в сообщении.

Глава государства особо отметил, что непростые для людей последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов. В этой связи надо усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить тяжелых последствий стихийных бедствий, обеспечить безопасность людей и минимизировать риски.