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А.Атамбаев премьер-министру: Надо усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуацийА.Атамбаев премьер-министру: Надо усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуацийКыргызстан с визитами посетят статс-секретарь МИД Великобритании и замминистра СербииКыргызстан с визитами посетят статс-секретарь МИД Великобритании и замминистра Сербии

Алмазбек Атамбаев: Последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425265-ru.html

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11 мая 2017, 12:26       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 11 мая, обсудил с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым ход работы по оказанию помощи людям в селах Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба президента.
Сооронбай Жээнбеков рассказал о проводимой госорганами работе по устранению последствий природных катаклизмов и оказанию помощи пострадавшим в селах Узгенского и Чон-Алайского районов.
"В частности, по словам главы правительства, люди, чьи дома пострадали в результате землетрясений, переселены в безопасные места и обеспечены временным жильем. Принимаются меры по восстановлению социальных объектов, пострадавших во время стихии, оценивается причиненный ущерб, людям оказывается помощь в восстановлении домов. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что правительству нужно усилить меры по оказанию помощи людям, обеспечить своевременное выполнение всех восстановительных работ", – говорится в сообщении.
Глава государства особо отметил, что непростые для людей последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов. В этой связи надо усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить тяжелых последствий стихийных бедствий, обеспечить безопасность людей и минимизировать риски.

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