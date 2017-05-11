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Мэрия Бишкека сносит очередное незаконно возведенное здание

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425264-ru.html

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11 мая 2017, 12:45       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек объявило о сносе очередного здания, построенного без соответствующего разрешения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Гражданин Караев Д.С.  построил  без разрешительных документов двухэтажный объект размерами 8,5 м х 8,5 м, расположенный по ул. Сыдыкова, №95. Управлением землепользования и строительства мэрии столицы был подан иск на владельца незаконного строения в Первомайский районный суд Бишкека о сносе незаконного объекта.
«Заочным решением Первомайского районного суда от 2 декабря 2015 года иск столичного муниципалитета был удовлетворен. В связи с отсутствием правонарушителя УЗС мэрии обратилось в Первомайский районный суд города Бишкек с заявлением о назначении представителя должника. Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 8 декабря 2016 года вышеуказанное заявление было удовлетворено. На основании определении суда подразделением службы судебных исполнителей Первомайского района возбуждено исполнительное производство. В связи с неисполнением решения суда в добровольном порядке снос объекта будет производиться принудительно», — говорится в сообщении мэрии.
Работы в этом направлении ведутся под контролем Оперативного  штаба по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов в городе Бишкек, который был создан в январе 2017 года. Так за четыре месяца текущего года в столице снесено 1 тыс. 872 незаконных объекта.
Мэрия города Бишкек в целях предотвращения несанкционированного строительства на территории города рекомендует гражданам согласовывать эскизные проекты с соответствующими городскими службами.
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