Учительница уволилась из-за жалоб школьника, которого она якобы оскорбляла

11 мая 2017, 12:06 Комментарии

Жительница г. Бишкек Ф.Д обратилась в аппарат омбудсмена КР. В своем заявлении она жаловалась на классного руководителя ее ребенка, который является учеником 3-го класса школы-гимназии г. Бишкек.

По словам заявительницы, ее сын систематически подвергался оскорблениям со стороны классной руководительницы. Из-за такого отношения мальчик отказывается ходить в школу, отметила она.

Институтом омбудсмена было направлено обращение на имя начальника управления образования мэрии г. Бишкек с требованием провести проверку указанных доводов.

В свою очередь управление сообщило, что по данному вопросу была проведена беседа с родительницей и классным руководителем. По результатам проверки за создание конфликтной ситуации в классе, выразившейся в непосещении школы сына Ф.Д., учителю класса было объявлено замечание. В связи со случившимся классный руководитель написала заявление об увольнении по собственному желанию.