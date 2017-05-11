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Учительница уволилась из-за жалоб школьника, которого она якобы оскорбляла

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359635_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425263-ru.html

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11 мая 2017, 12:06       Комментарии

Жительница г. Бишкек Ф.Д обратилась в аппарат омбудсмена КР. В своем заявлении она жаловалась на классного руководителя ее ребенка, который является учеником 3-го класса школы-гимназии г. Бишкек.
По словам заявительницы, ее сын систематически подвергался оскорблениям со стороны классной руководительницы. Из-за такого отношения мальчик отказывается ходить в школу, отметила она.
Институтом омбудсмена было направлено обращение на имя начальника управления образования мэрии г. Бишкек с требованием провести проверку указанных доводов.
В свою очередь управление сообщило, что по данному вопросу была проведена беседа с родительницей и классным руководителем. По результатам проверки за создание конфликтной ситуации в классе, выразившейся в непосещении школы сына Ф.Д., учителю класса было объявлено замечание. В связи со случившимся классный руководитель написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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