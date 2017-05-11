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1 июня развлекательному городу FunCity исполняется год!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359638_1_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425262-ru.html

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11 мая 2017, 12:09       Комментарии

FunCity приглашает маленьких друзей и их родителей на грандиозное празднование в честь первого дня рождения FunCity 1 июня! Вас ждет большой торт, яркая шоу-программа и море веселья.
В честь дня рождения разыгрывается 1 планшет, 1 гидроскутер, 1 велосипед, 11 игровых карточек и 8-дневный тур по курортным городам Турции для всей семьи от партнера Travel Shop!
До 1 июня пополняйте баланс на 500 сомов в развлекательном центре FunCity и получите шанс выиграть один из призов. А также участвуйте в конкурсах в соцсетях @funcitybishkek.
Более подробная информация на сайте www.funcitybishkek.kg
Играйте, участвуйте и выигрывайте.
FunCity ­­- все для развлечения, развлечения для всех!
В центре внимания.

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