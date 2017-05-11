1 июня развлекательному городу FunCity исполняется год!

11 мая 2017, 12:09 Комментарии

FunCity приглашает маленьких друзей и их родителей на грандиозное празднование в честь первого дня рождения FunCity 1 июня! Вас ждет большой торт, яркая шоу-программа и море веселья.

В честь дня рождения разыгрывается 1 планшет, 1 гидроскутер, 1 велосипед, 11 игровых карточек и 8-дневный тур по курортным городам Турции для всей семьи от партнера Travel Shop!

До 1 июня пополняйте баланс на 500 сомов в развлекательном центре FunCity и получите шанс выиграть один из призов. А также участвуйте в конкурсах в соцсетях @funcitybishkek.

Более подробная информация на сайте www.funcitybishkek.kg

Играйте, участвуйте и выигрывайте.

FunCity ­­- все для развлечения, развлечения для всех!

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