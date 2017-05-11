Атамбаев: Стихийные бедствия выявили ряд проблем в работе ведомств

11 мая 2017, 12:34 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 11 мая, обсудил с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым ход работы по оказанию помощи людям в селах Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций.

В ходе встречи Жээнбеков рассказал о проводимой государственными органами работе по устранению последствий природных катаклизмов и оказанию помощи пострадавшим в селах Узгенского и Чон-Алайского районов. В частности, по словам главы правительства, люди, чьи дома пострадали в результате землетрясений, переселены в безопасные места и обеспечены временным жильем. Принимаются меры по восстановлению социальных объектов, пострадавших во время стихии, оценивается причиненный ущерб, людям оказывается помощь в восстановлении домов.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что правительству нужно усилить меры по оказанию помощи людям, обеспечить своевременное выполнение всех восстановительных работ.

Глава государства особо отметил, что непростые для людей последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов. В этой связи надо усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить тяжелых последствий стихийных бедствий, обеспечить безопасность людей и минимизировать риски.