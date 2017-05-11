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РГ: В Кыргызстане может появиться пик Сталина

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rg-v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425260-ru.html

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Кыргызстан посетит статс-секретарь МИД Великобритании

11 мая 2017, 12:06       Комментарии

Пик Иосифа Сталина может появиться в Кыргызстане. С инициативой присвоить имя бывшего советского лидера одной из вершин в республике выступила группа ветеранов альпинистского спорта и журналистики КР. Ее участники в преддверии празднования Дня Победы совершили восхождение на безымянный пик, где и установили портрет "вождя народов", а также флаги стран, участвовавших во Второй мировой войне.
Вершина, которую хотят назвать в честь Сталина, расположена в Панфиловском районе Чуйской области КР примерно в сотне километров от столицы КР - Бишкека. Высота пика - около 4,2 тысячи метров над уровнем моря. Летом та же группа альпинистов планирует совершить еще одно восхождение на безымянный пока пик и установить на месте уже металлический знак с портретом Сталина.
- Идея восхождения на пик и последующего присвоения ему имени Иосифа Виссарионовича появилась более тридцати лет назад, - рассказывает один из участников восхождения Эркин Туралиев. - Тогда я услышал, что в 1943 году группа фашистских альпинистов подняла флаг нацистской Германии над Эльбрусом. Чуть позже уже советские альпинисты покорили самый высокий пик Тянь-Шаня (7439 метров над уровнем моря - Прим. ред.) и предложили назвать его в честь Сталина. Однако в Кремле эту идею не одобрили, указав, что с захватчиками воюет весь народ. Тогда вершину назвали пиком Победы.
Сейчас инициативная группа готовит официальное обращение к руководству страны с просьбой поддержать их идею. В ближайшие дни документ обещают передать в аппарат президента республики.
"Российская Газета"
Данияр Каримов
11.05.17

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