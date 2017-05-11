РГ: В Кыргызстане может появиться пик Сталина

11 мая 2017, 12:06 Комментарии

Пик Иосифа Сталина может появиться в Кыргызстане. С инициативой присвоить имя бывшего советского лидера одной из вершин в республике выступила группа ветеранов альпинистского спорта и журналистики КР. Ее участники в преддверии празднования Дня Победы совершили восхождение на безымянный пик, где и установили портрет "вождя народов", а также флаги стран, участвовавших во Второй мировой войне.

Вершина, которую хотят назвать в честь Сталина, расположена в Панфиловском районе Чуйской области КР примерно в сотне километров от столицы КР - Бишкека. Высота пика - около 4,2 тысячи метров над уровнем моря. Летом та же группа альпинистов планирует совершить еще одно восхождение на безымянный пока пик и установить на месте уже металлический знак с портретом Сталина.

- Идея восхождения на пик и последующего присвоения ему имени Иосифа Виссарионовича появилась более тридцати лет назад, - рассказывает один из участников восхождения Эркин Туралиев. - Тогда я услышал, что в 1943 году группа фашистских альпинистов подняла флаг нацистской Германии над Эльбрусом. Чуть позже уже советские альпинисты покорили самый высокий пик Тянь-Шаня (7439 метров над уровнем моря - Прим. ред.) и предложили назвать его в честь Сталина. Однако в Кремле эту идею не одобрили, указав, что с захватчиками воюет весь народ. Тогда вершину назвали пиком Победы.

Сейчас инициативная группа готовит официальное обращение к руководству страны с просьбой поддержать их идею. В ближайшие дни документ обещают передать в аппарат президента республики.

"Российская Газета"

Данияр Каримов

11.05.17