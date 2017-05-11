В Кыргызстане отметят Международный день медицинской сестры

11 мая 2017, 12:10 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В Национальном центре онкологии 12 мая состоится финальный тур профессионального конкурса "Этика и диентология в работе медицинской сестры и акушерки". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По их информации, основная цель конкурса – поднять престиж специалистов сестринского и акушерского дела в Кыргызстане и высокий профессиональный уровень, воспитанность, высокие моральные качества должны быть свойственны каждой медицинской сестре.

Медицинская сестра в организации здравоохранения должна стать "профессионалом", имеющим ясно очерченный круг функциональных обязанностей, который следует актуализировать с учетом потребностей пациентов и квалифицированной подготовки медицинской сестры.

Данное мероприятие приурочено также к празднованию Международного дня акушерки 5 мая и Международного дня медицинской сестры 12 мая. Помимо этого, в целях повышения роли морально-нравственных принципов во взаимоотношениях медицинского работника с пациентами в рамках совершенствования Этического кодекса медицинских работников КР.

В республике насчитывается 33 тыс 444 специалистов со средним медицинским образованием или 55,6 на 10 тыс. человек, врачей – 13 тыс 209.

По мнению врачей, в наше время на плечи медсестер ложится до 80% всей заботы о больных. Если на Западе по статистике на одну медсестру приходится пять больных, то в нашей стране эта цифра возрастает до 20 пациентов.

12 мая ежегодно во всем мире отмечается междунароДный день медицинской сестры. Медицинские сестры вносят значительный вклад в достижение и сохранение устойчивости системы здравоохранения. Весь мир осознает, что здоровье не может быть сохранено без активного участия медицинских сестер и акушерок на всех уровнях здравоохранения.

При этом медицинские сестры и акушерки, как представители самой многочисленной профессиональной группы в здравоохранении, способны стать движущей силой позитивных перемен – повышения ее эффективности и оптимизации экономических затрат, обеспечивая высокое качество и достижение пациентами желаемых результатов лечения.