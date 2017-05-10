"IT Weekly": Китай ведет телеком-экспансию в регионах "Великого Шелкового пути"

11 мая 2017, 12:12 Комментарии

Китайский телекоммуникационный оператор China Mobile снизил стоимость роуминга в 64 странах и регионах мира. Все эти страны и регионы являются частью инициативы "Один пояс и один путь", наследнице древнего "Великого Шелкового пути".

Напомним, об инициативе "Один пояс и один путь" (Belt and Road Initiative) впервые было объявлено в 2013 году. Суть инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов взаимодействия с участием Китая. Эта инициатива охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны со странами с развитой экономикой (см. карту).

На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов и проживает 63% населения планеты. Как отмечает руководство Китая, "эта инициатива не будет сольным выступлением Китая, а станет настоящим хором всех стран вдоль маршрутов проекта".

Планируется создание трех трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай — Центральная и Западная Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан). А проект "Морской Шелковый путь XXI века" включает в себя создание двух морских маршрутов.

В рамках этой инициативы планируется строительство единой высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Пекин — Казахстан — Москва. Путь между Москвой и Пекином займет всего двое суток, доехать из Алматы до Москвы можно будет за период менее суток. Длина дороги составит 7 тысяч километров, она пройдет также через Монголию.

С первого мая стоимость звонков в роуминге вдоль "Одного пояса и одного пути" упала до 0,99 юаня (около $0,15) в минуту. Также в 53 странах снизилась стоимость мобильного Интернета и появились безлимитные интернет-тарифы за 30, 60 и 90 юаней.

"IT Weekly"

Ольга Блинкова

10.05.17