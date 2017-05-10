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"IT Weekly": Китай ведет телеком-экспансию в регионах "Великого Шелкового пути"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/it-weekly...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425258-ru.html

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Страны Шелкового пути смогут использовать поезд, разгоняющийся до 400 км/ч

"Евразия.Эксперт": Некоторые страны Евразии опасаются Экономического пояса Шелкового пути – китайский аналитик

11 мая 2017, 12:12       Комментарии

Китайский телекоммуникационный оператор China Mobile снизил стоимость роуминга в 64 странах и регионах мира. Все эти страны и регионы являются частью инициативы "Один пояс и один путь", наследнице древнего "Великого Шелкового пути".
Напомним, об инициативе "Один пояс и один путь" (Belt and Road Initiative) впервые было объявлено в 2013 году. Суть инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов взаимодействия с участием Китая. Эта инициатива охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны со странами с развитой экономикой (см. карту).
На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов и проживает 63% населения планеты. Как отмечает руководство Китая, "эта инициатива не будет сольным выступлением Китая, а станет настоящим хором всех стран вдоль маршрутов проекта".
Планируется создание трех трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай — Центральная и Западная Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан). А проект "Морской Шелковый путь XXI века" включает в себя создание двух морских маршрутов.
В рамках этой инициативы планируется строительство единой высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Пекин — Казахстан — Москва. Путь между Москвой и Пекином займет всего двое суток, доехать из Алматы до Москвы можно будет за период менее суток. Длина дороги составит 7 тысяч километров, она пройдет также через Монголию.
С первого мая стоимость звонков в роуминге вдоль "Одного пояса и одного пути" упала до 0,99 юаня (около $0,15) в минуту. Также в 53 странах снизилась стоимость мобильного Интернета и появились безлимитные интернет-тарифы за 30, 60 и 90 юаней.
"IT Weekly"
Ольга Блинкова
10.05.17

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