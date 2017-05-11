В ЦИК продемонстрировали систему голосования и подсчета голосов

11 мая 2017, 12:18 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов продемонстрировали автоматизированную систему подсчета голосов.

В ходе демонстрации председатель ЦИК Нуржан Шайылдабекова отметила преимущества системы голосования и исключила возможность влиять на итоги выборов.

"Даже в самых развитых странах есть сомнения, когда выборы полностью проходят в электронном виде. У нас же, помимо электронной системы, есть и ручной подсчет голосов. Наша комбинированная модель удачно сочетает в себе опыт и Кыргызстана, и других развитых стран", - сообщила Н.Шайлдабекова.

По ее словам, идентификация избирателей и подсчет голосов избирателей с помощью электронных систем исключает риски подтасовки результатов голосования и неверное количество избирателей.

"Никаких параметров для ввода данных по количеству проголосовавших нет. Сотрудники только следят за сохранностью оборудования. Их задача мониторить работу системы, передача данных происходит автоматически. Опыт показал, что у нас может случиться спокойное утро после дня выборов, когда у нас на руках уже есть результаты и которые подтвердились ручным подсчетом голосов", - прокомментировала Н.Жайылдабекова.

Мероприятие проводится с целью повышения знаний журналистов об автоматизированной системе подсчета голосов избирательного процесса, с целью исключить распространение ложной информации во время выборов.

"Сейчас проходит жесткая политическая борьба. Журналисты не всегда понимают, как проходит избирательный процесс на основе биометрических данных. Мы решили создать интерактивную площадку, на которой журналисты смогут посмотреть процесс как снаружи, так и изнутри и увидеть все этапы голосования. Для того чтобы в последующей деятельности при освещении выборов они могли различить ложную информацию от правдивой", – пояснил представитель ЦИК Нурлан Джуманалиев.

Отметим, с целью проведения объективных выборов, Кыргызская Республика первая в Центральной Азии внедрила биометрические данные в процесс голосования. При проведении парламентских выборов в 2015 году.