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Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев: Последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органовАлмазбек Атамбаев: Последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органовКыргызстан посетит статс-секретарь МИД ВеликобританииКыргызстан посетит статс-секретарь МИД Великобритании

Кыргызстан с визитами посетят статс-секретарь МИД Великобритании и замминистра Сербии

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425256-ru.html

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11 мая 2017, 12:25       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. До конца мая в Кыргызстан прибудут статс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании Саймон МакДональд и заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич.
Как стало известно в ходе брифинга в МИД КР, визит заместителя министра иностранных дел и специального посланника высшего руководства Сербии Горана Алексича состоится завтра, 12 мая.
В ходе встречи пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Сербии.
Визит Саймона МакДональда в Кыргызстан состоится с 25-27 мая текущего года. В рамках визита у статс-секретаря планируется ряд встреч с официальными лицами КР.
В рамках визита МакДональд намерен посетить мемориальный комплекс "Ата-Бейит", чтобы возложить цветы и почтить память павших во время апрельских событий 2010 года.

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