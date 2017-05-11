Кыргызстан с визитами посетят статс-секретарь МИД Великобритании и замминистра Сербии

11 мая 2017, 12:25 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. До конца мая в Кыргызстан прибудут статс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании Саймон МакДональд и заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич.

Как стало известно в ходе брифинга в МИД КР, визит заместителя министра иностранных дел и специального посланника высшего руководства Сербии Горана Алексича состоится завтра, 12 мая.

В ходе встречи пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Сербии.

Визит Саймона МакДональда в Кыргызстан состоится с 25-27 мая текущего года. В рамках визита у статс-секретаря планируется ряд встреч с официальными лицами КР.

В рамках визита МакДональд намерен посетить мемориальный комплекс "Ата-Бейит", чтобы возложить цветы и почтить память павших во время апрельских событий 2010 года.