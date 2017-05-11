Замглавы МИД Палестины планирует посетить Кыргызстан

11 мая 2017, 12:08 Комментарии

Заместитель министра иностранных дел Палестины Мазен Шамий посетит Кыргызстан. Об этом стало известно 10 мая на встрече председателя Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Аскарбека Шадиева с послом Палестины в КР Мухаммадом Абдулла Таршахани.

Как сообщает пресс-служба парламента, они обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также практические вопросы организации встреч в Жогорку Кенеше планируемого визита в КР заместителя министра иностранных дел Палестина Мазена Шамия.