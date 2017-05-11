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Замглавы МИД Палестины планирует посетить Кыргызстан

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425254-ru.html

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11 мая 2017, 12:08       Комментарии

Заместитель министра иностранных дел Палестины Мазен Шамий посетит Кыргызстан. Об этом стало известно 10 мая на встрече председателя Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Аскарбека Шадиева с послом Палестины в КР Мухаммадом Абдулла Таршахани.
Как сообщает пресс-служба парламента, они обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также практические вопросы организации встреч в Жогорку Кенеше планируемого визита в КР заместителя министра иностранных дел Палестина Мазена Шамия.

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