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Президент А.Атамбаев поручил усилить работу по предупреждению ЧСПрезидент А.Атамбаев поручил усилить работу по предупреждению ЧСАлмазбек Атамбаев: Последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органовАлмазбек Атамбаев: Последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов

А.Атамбаев премьер-министру: Надо усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425252-ru.html

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11 мая 2017, 12:27       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 11 мая обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым ход работы по оказанию помощи людям в селах Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций.
Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе встречи С.Жээнбеков рассказал о проводимой государственными органами работе по устранению последствий природных катаклизмов и оказанию помощи пострадавшим в селах Узгенского и Чон-Алайского районов. В частности, по словам главы правительства, люди, чьи дома пострадали в результате землетрясений, переселены в безопасные места и обеспечены временным жильем. Принимаются меры по восстановлению социальных объектов, пострадавших во время стихии, оценивается причиненный ущерб, людям оказывается помощь в восстановлении домов.
А.Атамбаев подчеркнул, что правительству нужно усилить меры по оказанию помощи людям, обеспечить своевременное выполнение всех восстановительных работ.
Глава государства особо отметил, что непростые для людей последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов. В этой связи надо усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить тяжелых последствий стихийных бедствий, обеспечить безопасность людей и минимизировать риски.

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