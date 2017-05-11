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В Узгене оползень накрыл еще 15 домов и три соцобъекта

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425251-ru.html

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11 мая 2017, 12:12       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области оползень накрыл уже 45 жилых домов и три социальных объекта, сообщила пресс-служба МЧС.
© Фото / пресс-служба МЧС КРВ селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области оползень накрыл уже 45 жилых домов и три социальных объекта Ранее сообщалось, что земляная масса в этом селе обрушилась на 30 домов и 35 опор линий электропередачи.
К настоящему времени оползень накрыл 45 домов, один фельдшерско-акушерский пункт, мечеть и школу. Ранее сотрудники МЧС вывезли из социальных объектов ценные вещи и оборудование.
На данном участке расположен 61 жилой дом и четыре соцобъекта. Ситуация находится под наблюдением МЧС.

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