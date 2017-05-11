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Если чувствуешь себя бесполезным, посмотри на... светофор на Ошском рынке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425250-ru.html

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11 мая 2017, 12:24       Комментарии

Представьте ситуацию: вы едете мимо Ошского рынка, останавливаетесь на перекрестке, дожидаетесь зеленого света, но проехать не можете - пешеходы попросту не останавливаются. Вы сигналите, высовываетесь из окна, просите пропустить, но вас игнорируют. В итоге вы вынуждены проезжать на мигающий зеленый или желтый свет... Пожалуй, с такой проблемой сталкивается каждый, кто проезжает перекресток улиц Бейшеналиевой и Киевской.
"Для пешеходов тут светофора как будто не существует. Никто на него не смотрит, все идут на красный. Даже с детьми идут, не обращая внимания на запрещающий сигнал. Наверное, нужно поставить здесь пешеходный светофор", - сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан стоявший неподалеку таксист.
На самом деле спецсигналы для пешеходов на светофорной точке работают, однако это ничего не меняет. Вероятно, осталось надеяться на надземный переход, который планирует построить мэрия. Но объект возведут на перересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой.
За нарушение правил перехода дороги полагается штраф в 200 сомов. Однако, со слов сотрудников УПМ, по ряду причин (в частности, из-за отсутствия паспортного режима) пешеходов штрафуют редко, чаще всего они отделываются устными предупреждениями.

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