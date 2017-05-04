На ярмарке вакансий в Бишкеке представлено более 3 тыс. предложений работы

11 мая 2017, 11:50 Комментарии

В Бишкеке гуманитарном университете проходит ярмарка вакансий.

Вниманию студентов и горожан на специальных стендах представили информацию об открытых вакансиях Бишкекского городского управления по содействию занятости МТСР КР.

Работодатели Бишкека активно сотрудничают с управлением по содействию занятости, информацию о имеющихся рабочих местах они оперативно сообщают в управление. Всего в базе данных более 3 тыс. вакансий.

"Сегодня сюда пришли выпускники школ, лицеев с целью узнать, какие предложения есть на рынке труда для того, чтобы найти работу, определиться с будущей профессией. Эта ярмарка проводится ежегодно, и я уверена, что она даст хорошие возможности нашим молодым людям. Здесь присутствует много работодателей, а также большое количество профлицеев, которые обучают востребованным на рынке труда профессиям", — сказала министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

Отметим, на ярмарке вакансий также присутствуют частные агентства, которые занимаются трудоустройством граждан за границей.

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