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На ярмарке вакансий в Бишкеке представлено более 3 тыс. предложений работы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-yar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425249-ru.html

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11 мая 2017, 11:50       Комментарии

В Бишкеке гуманитарном университете проходит ярмарка вакансий.
Вниманию студентов и горожан на специальных стендах представили информацию об открытых вакансиях Бишкекского городского управления по содействию занятости МТСР КР.
Работодатели Бишкека активно сотрудничают с управлением по содействию занятости, информацию о имеющихся рабочих местах они оперативно сообщают в управление. Всего в базе данных более 3 тыс. вакансий.
"Сегодня сюда пришли выпускники школ, лицеев с целью узнать, какие предложения есть на рынке труда для того, чтобы найти работу, определиться с будущей профессией. Эта ярмарка проводится ежегодно, и я уверена, что она даст хорошие возможности нашим молодым людям. Здесь присутствует много работодателей, а также большое количество профлицеев, которые обучают востребованным на рынке труда профессиям", — сказала министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.
Отметим, на ярмарке вакансий также присутствуют частные агентства, которые занимаются трудоустройством граждан за границей.
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