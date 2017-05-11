Школьника на смерть сбил автомобиль, после его переехала другая машина

11 мая 2017, 12:07 Комментарии

В Бишкеке, у главного входа рынка "Кудайберген", подростка сбила машина. Об этом К-News сообщили в УПМ Бишкека.

Авария произошла вчера, 10 мая, примерно в 22:00 на улице Патриса Лумумбы. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, на него совершен наезд на автомашине марки Mersedes-Benz белого цвета, водитель сразу же скрылся в неизвестном направлении. После наезда, мальчик попал под колеса другого автомобиля марки Subaru. Школьник скончался в больнице от полученных травм.

Очевидцы ДТП не запомнили госномера виновника аварии. В данный момент милиция разыскивает водителя, подключив весь личный персонал.

Погибший учился в 8-м классе №42 школы.