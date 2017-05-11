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Школьника на смерть сбил автомобиль, после его переехала другая машина

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shkoln...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425248-ru.html

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