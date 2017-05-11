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Автодорога Мырзаке - Кара-Шоро временно закрыта из-за паводка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359636_av...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425247-ru.html

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11 мая 2017, 11:56       Комментарии

На 47-м километре автодороги Мырзаке - Кара-Шоро проезд временно закрыт в связи с подъемом уровня воды в реке Жазу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
8 мая на данном участке автодороги, примерно в 22.00 произошел камнепад, в связи с чем перекрыло русло реки Жазы. В итоге уровень воды стал подниматься и подтапливать дорожное полотно.
Как отметил гендиректор госдирекции автодороги Бишкек - Ош Изатбек Токтомамбетов, сегодня уровень воды поднялся до двух метров. Пришлось временно закрыть проезд до отвода воды.
В настоящее время на месте работают экскаватор, погрузчик и 15 самосвалов. Грузовики подвозят с Араванского карьера к месту прорыва воды камни с целью подготовки материала для проведения берегоукрепительных дорог.
Так как уровень воды на трассе превышает двухметровую отметку, нет возможности для работы бульдозера, который смог бы отвести воду в устье реки Жазы. Пока же специалисты предпринимают попытки для снижения уровня воды до метровой отметки, чтобы начать берегоукрепительные работы со стороны ДЭП № 5 Минтранса КР.

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