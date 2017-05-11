 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Китае в результате землетрясения погибли 8 человекВ Китае в результате землетрясения погибли 8 человекМИД рассматривает вопрос о расширении полномочий генконсульства Китая в ОшеМИД рассматривает вопрос о расширении полномочий генконсульства Китая в Оше

Работа ОБСЕ в Кыргызстане – конкретизирована - МИД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rabota-ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425246-ru.html

Похожие новости

На ярмарке вакансий в Бишкеке представлено более 3 тыс. предложений работы

В Кыргызстане задержан мужчина с более 2 кг наркотиков

До теракта кыргызстанцы свободно получали визы в Китай, теракт ускорил ужесточение правил, - МИД

"Евразия.Эксперт": Мигранты перевели в Кыргызстан за 5 лет полтора ВВП

Пострадавшим от стихии предложена работа по восстановлению инфраструктуры

11 мая 2017, 11:41       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Работа ОБСЕ в Кыргызстане – конкретизирована. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Айымкан Кулукеева.
По ее словам, Центр ОБСЕ в Бишкеке был преобразован в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке и с 1 мая начал свою работу в новом статусе. "Процесс преобразования Центр ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис ускорила после того как была предоставлена площадки для Кадыржана Батырова в ОБСЕ", - пояснила она.
"Что это дает? Программный офис ОБСЕ будет тесно сотрудничать с правительством Кыргызстана в вопросах определения и реализации проектов. В связи с этим, состояния с ОБСЕ на сегодня не ухудшилась. Они также будут работать с проектами, но все свои проекты будут согласовывать с правительством Кыргызстана. Работа ОБСЕ в КР была конкретизирована", - сказала она.
ОБСЕ – крупнейшая региональная организация в сфере обеспечения безопасности. Кыргызстан присоединился к ОБСЕ в 1992 году, а Центр в Бишкеке начал работать с 1998 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум