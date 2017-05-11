Работа ОБСЕ в Кыргызстане – конкретизирована - МИД

11 мая 2017, 11:41 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Работа ОБСЕ в Кыргызстане – конкретизирована. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Айымкан Кулукеева.

По ее словам, Центр ОБСЕ в Бишкеке был преобразован в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке и с 1 мая начал свою работу в новом статусе. "Процесс преобразования Центр ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис ускорила после того как была предоставлена площадки для Кадыржана Батырова в ОБСЕ", - пояснила она.

"Что это дает? Программный офис ОБСЕ будет тесно сотрудничать с правительством Кыргызстана в вопросах определения и реализации проектов. В связи с этим, состояния с ОБСЕ на сегодня не ухудшилась. Они также будут работать с проектами, но все свои проекты будут согласовывать с правительством Кыргызстана. Работа ОБСЕ в КР была конкретизирована", - сказала она.

ОБСЕ – крупнейшая региональная организация в сфере обеспечения безопасности. Кыргызстан присоединился к ОБСЕ в 1992 году, а Центр в Бишкеке начал работать с 1998 года.