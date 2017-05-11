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В Кыргызстане задержан мужчина с более 2 кг наркотиков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425244-ru.html

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11 мая 2017, 11:46       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В Кыргызстане задержан мужчина с более 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее информации, накануне сотрудники Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР получили оперативную информацию о том, что 34-летний житель Ноокенского района Джалал-Абадской области может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ. В результате проверки информация подтвердилась.
"Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиками МВД КР совместно с коллегами из ГСИН КР задержали подозреваемого у исправительной колонии. У злоумышленника изъяли наркотические вещества. Эксперты-криминалисты сообщили, что это марихуана массой 1 кг. 625 гр. и гашиш массой 478 гр. Общий вес изъятого наркотика составил 2 кг. 103 гр", - сообщили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК КР (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров).
Задержанного водворен в СИЗО-1. По данному факту проводится проверка. Расследование продолжается.

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