МИД: Китай ужесточил выдачу туристических и деловых виз

11 мая 2017, 11:50 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Китай ужесточил выдачу туристических и деловых виз гражданам Центральной Азии и в том числе для граждан Кыргызстана. Об этом сегодня на брифинге рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Айымкан Кулукеева.

Как она отметила, власти КНР со вступлением нового антитеррористического закона внесли новые правила, регламентирующие выдачу китайских виз гражданам стран Центральной Азии, в том числе граждан КР. "Для введения контроля в отношении иностранных граждан, цель въезда которых не соответствовала фактической деятельности, органы КНР ужесточили выдачу деловых и туристических виз. Была введена необходимость получения специальных приглашений от уполномоченных органов КНР", - пояснила она.

Кроме проблем с получением виз, имеются также проблемы технического характера, связанные с самим процессом сдачи документов на получение визы - введение электронной очереди, снятие биометрических данных.

"Ужесточение визовой политики КНР в отношении граждан ЦА вызвано конкретными причинами. Повышение контроля требует рост террористической активности. Это выражается не только в ужесточении визовой политики, но и в усилении пограничного контроля. Власти Китая серьезно озабочены угрозой со стороны радикальных экстремистов и сепаратистов",- сказала А.Кулукеева.