Прагматизм и логика: президент Узбекистана едет с визитом в Китай

11 мая 2017, 12:00 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибывает в четверг в Китай с трехдневным государственным визитом. Глава республики также примет участие в форуме высокого уровня "Один пояс — один путь" в Пекине 14-15 мая.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, переговоры узбекского лидера в Китае можно рассматривать в тесной привязке с желанием задействовать инвестиционный и транспортный потенциал друг друга, визит нацелен на сохранение прагматического уровня отношений Ташкента с Пекином.

В ходе визита Мирзиеев 11-13 мая проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В частности, стороны обсудят "состояние и перспективы двусторонних отношений, приоритетные направления укрепления и поступательного развития долгосрочного партнерства между Узбекистаном и КНР. Также состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на углубление узбекско-китайских связей в различных сферах. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы главы государства Асад Ходжаев, в ходе визита планируется к подписанию порядка 100 договоров на общую сумму 20 миллиардов долларов.

От документов к действиям

Китай остается одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. По данным узбекской стороны, в 2016 году объем взаимного товарооборота составил 4,25 миллиарда долларов, в том числе экспорт Узбекистана — 2 миллиарда долларов, импорт – 2,25 миллиарда долларов. Объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 8 миллиардов долларов – самый высокий показатель среди зарубежных вложений в республику. В Узбекистане функционирует 651 китайское предприятие, в том числе 90 – со стопроцентным китайским капиталом, 75 китайских компаний открыли в Узбекистане свои представительства.

В августе 2014 года в ходе визита в Пекин первого президента Узбекистана Ислама Каримова стороны подписали программу развития отношений стратегического партнерства на 2014-2018 годы, а также пакет соглашений на сумму около 6 миллиардов долларов. В июне 2016 года Ислам Каримов и председатель КНР Си Цзиньпинь в Ташкенте подписали совместное заявление о всестороннем стратегическом партнерстве между двумя странами. Новый глава республики Мирзиеев пробудет в Китае впервые довольно длительный для лидера Узбекистана пятидневный зарубежный визит, чтобы наполнить подписанные документы практическими результатами.

Как считает аналитик инвестиционной компании Central Asia Investments Group Ильхат Тушев, переговоры Мирзиеева в Китае можно рассматривать в тесной привязке с желанием задействовать инвестиционный и транспортный потенциал друг друга.

"Китай пока готов поддерживать проекты, главным образом, в нефтегазовой отрасли, а также в транспортной инфраструктуре Узбекистана, "пробивая" себе транспортный коридор для доставки своих товаров и услуг через страны Центральной Азии к Персидскому заливу", — заявил эксперт РИА Новости. По мнению Тушева, узбекские поставки сырья (природный газ, хлопок, уран), в свою очередь, остаются основной частью взаимного товарооборота и ближайшей перспективе эта ситуация вряд ли изменится.

Первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев отмечает возможности открытия новых логистических центров у границ двух стран, "Благодаря интенсивному развитию внутренних железных дорог у нас появилась возможность соединения с китайскими железными дорогами. Стороны активно обсуждают создание логистических центров вблизи двух границ, пока для автомобильного, а в будущем — для железнодорожного транспорта", — рассказал сенатор.

В общем фарватере

Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Гарбузов считает, что развитие торгово-экономических связей между КНР и Узбекистаном не идет вразрез с интересами России.

"Я не думаю, что усиление узбекско-китайского взаимодействия как-либо противоречит интересам России. Наоборот, чем сильнее будет экономика этих стран, тем меньше будет возникать потенциала для радикализации населения, и более спокойным будет этот регион с точки зрения безопасности", — заявил Гарбузов в комментарии РИА Новости.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин также считает, что одним из методов, позволяющих избежать социальных потрясений в Узбекистане, помимо силовых, является развитие экономики.

"Это создание новых рабочих мест, это расширение вовлечения населения в производственную деятельность. Здесь и Пекин, и Москва не конкуренты, здесь мы действуем в одном направлении и преследуем в конечном итоге одну и туже цель, а именно, сохранение нормальной ситуации в Узбекистане", — добавил эксперт.

Путь к новым ресурсам

Визит Мирзиеева приурочен к форуму "Один пояс — один путь" в Пекине 14-15 мая. Узбекистан намерен задействовать инвестиционные инструменты, созданные в рамках этой инициативы Китая.

"На что мы рассчитываем, принимая участие в этом форуме? Наша главная цель — использовать возможности, потенциал и ресурсы КНР в деле развития торговли, расширения поставок узбекской продукции с высокой добавленной стоимостью в КНР и все страны, которые пролегают вдоль маршрута "Один пояс — один путь", — заявлял ранее первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Жавлон Вахабов.

В частности, власти Узбекистана намерены задействовать такие инвестиционные инструменты, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути. "Ташкент намерен здесь привлечь льготные инвестиции, открыть новые кредитные линии на финансирование развития базовых отраслей экономики Узбекистана, а также активное вовлечение Узбекистана в реализуемые в регионе транспортно-коммуникационные проекты", — считает Тушев.

По словам Грозина, в рамках Экономического пояса Шелкового пути Узбекистан как ключевая страна региона в логистическом и в транспортном плане, безусловно, должен занимать одну из ведущих позиций.

"Пока, если сравнивать в процентном соотношении, видно, что Узбекистан в значительной мере отстает от потенциала того же Казахстана. Я имею в виду потенциал включенности китайских инвестиций в национальную экономику. Достаточно мало совместных предприятий, не слишком много крупных совместных проектов. При Каримове Ташкент в силу политических соображений старался минимизировать свое партнерство с Пекином. Очевидно, что нынешний руководитель смотрит на вещи более прагматично", — уверен Грозин.

"РИА Новости"

11.05.17