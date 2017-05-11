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"Podrobno.uz": МОК обнаружил допинг в пробах спортсменов из Узбекистана, участвовавших в Олимпиадах в Пекине и Лондоне

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podrobno....

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425240-ru.html

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11 мая 2017, 12:02       Комментарии

Podrobno.uz. Международный олимпийский комитет (МОК) выявил 63 положительные допинг-пробы медалистов Игр 2008 и 2012 годов по итогам повторного тестирования. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
Из 63 положительных допинг-проб 15 принадлежат спортсменам, завоевавшим золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.
Среди спортсменов, чьи допинг-пробы дали положительный результат, значатся представители Узбекистана, России, Белоруссии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара.
Ранее член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер написал в Twitter, что на 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 принадлежат легкоатлетам и 50 - тяжелоатлетам.
После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке анализов спортсменов начиная с 2008 года. В конце 2016 года сообщалось, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По их итогам тесты показали 101 положительный результат.
Более подробная информация с именами спортсменов будет опубликована позже.

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