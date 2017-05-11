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Общественный совет ГРС рекомендует возвратить Департаменту регистрации транспорта функцию контроля за автошколами

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425239-ru.html

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11 мая 2017, 11:36       Комментарии

Общественный совет Государственной регистрационной службы 10 мая заслушал отчет о деятельности Департамента регистрации транспорта и водительского состава ГРС. Как сообщают в совете, на заседании обсуждались вопросы, касающиеся качества подготовки курсантов автошкол, процесса приема-сдачи экзаменов, регистрации автотранспорта, а также уровня санитарно-технического и противопожарного состояния помещений.
В целях содействия в подготовке и принятии качественных решений, повышения прозрачности и эффективности использования финансовых средств, а также улучшения качества предоставляемых услуг населению, ОС ГРС предложил руководству ДРТиВС свои рекомендации:
1. Обратиться в Совет безопасности КР с предложением возврата ДРТиВС контроля за деятельностью автошкол;
2. Активизировать работу по вопросу объединения ДТРиВС и СЦИУ, что приведет к оптимизации структуры департамента и возможности оказания дополнительных услуг населению;
3. Провести информационно-разъяснительную работу среди населения о негативных последствиях при:
а) продаже автомашины по доверенности, ведь административная и налоговая ответственность остается на его владельце;
б) переоборудовании авто на газовое топливо, так как регистрация осуществляется по параметрам, предусмотренными только заводом-изготовителем либо сертифицированными лабораториями;
4. Установить вывеску о том, что фотоуслуги входят в стоимость удостоверений;
5. Решить с мэрией Бишкека вопрос асфальтирования парковки и благоустройства прилегающей территории;
6. Установить большой указатель на ул. Анкара о местонахождении и графике работы ДРТиВС;
7. Обновлять информацию о деятельности Департамента на сайте grs.gov.kg.
Руководители департамента отметили, что примут во внимание рекомендации ОС.

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