Общественный совет ГРС рекомендует возвратить Департаменту регистрации транспорта функцию контроля за автошколами

11 мая 2017, 11:36 Комментарии

Общественный совет Государственной регистрационной службы 10 мая заслушал отчет о деятельности Департамента регистрации транспорта и водительского состава ГРС. Как сообщают в совете, на заседании обсуждались вопросы, касающиеся качества подготовки курсантов автошкол, процесса приема-сдачи экзаменов, регистрации автотранспорта, а также уровня санитарно-технического и противопожарного состояния помещений.

В целях содействия в подготовке и принятии качественных решений, повышения прозрачности и эффективности использования финансовых средств, а также улучшения качества предоставляемых услуг населению, ОС ГРС предложил руководству ДРТиВС свои рекомендации:

1. Обратиться в Совет безопасности КР с предложением возврата ДРТиВС контроля за деятельностью автошкол;

2. Активизировать работу по вопросу объединения ДТРиВС и СЦИУ, что приведет к оптимизации структуры департамента и возможности оказания дополнительных услуг населению;

3. Провести информационно-разъяснительную работу среди населения о негативных последствиях при:

а) продаже автомашины по доверенности, ведь административная и налоговая ответственность остается на его владельце;

б) переоборудовании авто на газовое топливо, так как регистрация осуществляется по параметрам, предусмотренными только заводом-изготовителем либо сертифицированными лабораториями;

4. Установить вывеску о том, что фотоуслуги входят в стоимость удостоверений;

5. Решить с мэрией Бишкека вопрос асфальтирования парковки и благоустройства прилегающей территории;

6. Установить большой указатель на ул. Анкара о местонахождении и графике работы ДРТиВС;

7. Обновлять информацию о деятельности Департамента на сайте grs.gov.kg.

Руководители департамента отметили, что примут во внимание рекомендации ОС.