До теракта кыргызстанцы свободно получали визы в Китай, теракт ускорил ужесточение правил, - МИД

11 мая 2017, 11:36 Комментарии

До теракта в посольстве Китая кыргызстанцы свободно получали визы в Китай, теракт ускорил ужесточение правил. Об этом 11 мая на брифинге сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.

По ее словам, с 1 января 2016 года в Китае вступил в силу новый антитеррористический закон, регламентирующий выдачу китайских виз гражданам стран Центральной Азии, в том числе Кыргызстана. Органы Китая ужесточили процесс выдачи деловых и туристических виз.

"Кроме проблем с получением виз граждане, которые хотят получить визы, должны встать в электронную очередь и сдать отпечатки пальцев (биометрические данные)", - пояснила представитель МИД.

По словам А.Кулукеевой, эти меры направлены не против граждан Кыргызстана, а на борьбу с террористическими рисками. "До теракта наши граждане совершенно свободно получали визы. Поэтому они не готовы принимать такую информацию. Но для получения шенгенской визы они проходят такую же процедуру",- сказала она.

А.Кулукеева отметила, что проблема особенно волнует водителей большегрузных машин.

При этом представитель МИД сообщила, что Кыргызстан не будет принимать ответных мер по визам в отношении китайских граждан.

В посольстве Китая 30 августа 2016 года террорист-смертник взорвал себя в машине.