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До теракта кыргызстанцы свободно получали визы в Китай, теракт ускорил ужесточение правил, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425238-ru.html

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11 мая 2017, 11:36       Комментарии

До теракта в посольстве Китая кыргызстанцы свободно получали визы в Китай, теракт ускорил ужесточение правил. Об этом 11 мая на брифинге сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.
По ее словам, с 1 января 2016 года в Китае вступил в силу новый антитеррористический закон, регламентирующий выдачу китайских виз гражданам стран Центральной Азии, в том числе Кыргызстана. Органы Китая ужесточили процесс выдачи деловых и туристических виз.
"Кроме проблем с получением виз граждане, которые хотят получить визы, должны встать в электронную очередь и сдать отпечатки пальцев (биометрические данные)", - пояснила представитель МИД.
По словам А.Кулукеевой, эти меры направлены не против граждан Кыргызстана, а на борьбу с террористическими рисками. "До теракта наши граждане совершенно свободно получали визы. Поэтому они не готовы принимать такую информацию. Но для получения шенгенской визы они проходят такую же процедуру",- сказала она.
А.Кулукеева отметила, что проблема особенно волнует водителей большегрузных машин.
При этом представитель МИД сообщила, что Кыргызстан не будет принимать ответных мер по визам в отношении китайских граждан.
В посольстве Китая 30 августа 2016 года террорист-смертник взорвал себя в машине.

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