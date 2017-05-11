11 мая 2017, 11:40 Комментарии

МИД рассматривает вопрос о расширении полномочий генконсульства Китая в Оше. Об этом на брифинге 11 мая сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.

"В целях расширения технических возможностей по выдаче виз Китая будет рассмотрен вопрос наделения соответствующими полномочиями генерального консульства Китая в Оше",- сообщила она.

По словам А.Кулукеевой, на данный момент вопрос прорабатывается и в скором времени будет сообщено, какие именно полномочия приобретет генконсульство.