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МИД рассматривает вопрос о расширении полномочий генконсульства Китая в Оше

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425237-ru.html

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11 мая 2017, 11:40       Комментарии

МИД рассматривает вопрос о расширении полномочий генконсульства Китая в Оше. Об этом на брифинге 11 мая сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.
"В целях расширения технических возможностей по выдаче виз Китая будет рассмотрен вопрос наделения соответствующими полномочиями генерального консульства Китая в Оше",- сообщила она.
По словам А.Кулукеевой, на данный момент вопрос прорабатывается и в скором времени будет сообщено, какие именно полномочия приобретет генконсульство.

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